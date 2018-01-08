08.01.2018, Киев, Игорь Петров

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За атакой на Киево-Печерскую Лавру стоят СБУ и администрация Порошенко

Сегодняшний агрессивный пикет украинских националистов из группировки С14 у входа в Киево-Печерскую Лавру – своеобразная месть за активное и успешное участие Православной Церкви Московского Патриархата в процессе обмена пленными, что повысило авторитет УПЦ МП и не понравилось украинской власти.

Об этом «ПолитНавигатору» заявил киевский политолог Сергей Белашко.

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Он обратил внимание, что накануне пикета украинскими СМИ был раздут скандал вокруг случая в Запорожье, где священники УПЦ МП отказались отпевать ребенка, «крещенного» в раскольническом «киевском патриархате».

«История вокруг похорон ребенка в Запорожье – это хорошо продуманная и скоординированная провокация, в которой принимали участие «киевский патриархат», «Свобода», «МинШрайк» – объединение пропрезидентских блогеров, которые тусуются на сайте site.ua. Все подобные ситуации мониторятся и тут же используются для очернения Церкви.

Во все задействованные СМИ рассылаются темники с просьбой обратить внимание, осветить по максимуму, расставить те или иные акценты. Показательно, что сюжеты лояльных власти телеканалов были практически идентичны в своих оценках.

Для информационной войны даже не важно, было ли событие на самом деле или нет. Все провластные СМИ разогнали тему об «избитом московскими попами АТОшнике», а потом оказалось, что это просто выдумка.

По сути, нынешняя волна антицерковной пропаганды – это «ответка» за происшедшее во время обмена заложниками, когда Церковь показала своё влияние и авторитет, на фоне которого светские власти выглядели просто дешёвыми барыгами.

Таких провокаций много, и общая задача их – как минимум, ограничить влияние Церкви в украинском обществе, как максимум – подменить её сектой Михаила Денисенко. Правящей верхушке нужна карманная Церковь, которая будет благословлять все их преступления – войну, коррупцию, дерибан земли, массовое обнищание украинцев – всё, что угодно.

Все понимают, что государственная Церковь, которая выполняет задачи государственной пропаганды, легитимации режима и т.д. получает много бонусов. Секта Денисенко это готова делать, поэтому её пытаются сделать официальной Церковью, ущемляя права всех христианских конфессий.

Идет серьёзная борьба против Церкви. За прошлый год в Украине было захвачено более 50 храмов. Истории про неотпетых АТОшников и пропаганду сепаратизма использовались как повод для банального рейдерства.

Такие информационные поводы будут генерировать постоянно – чтобы постепенно повышать градус ненависти в украинском обществе…

Это – серьёзный проект, который реализуется по заказу Банковой с участием СБУ и курируемых ею радикалов», — считает Белашко.