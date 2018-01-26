26.01.2018, Киев, Семен Дорошенко

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За охрану палаток Антимайдана активисту «Топазу» хотят «впаять» 15 лет с конфискацией

Во время дебатов в Киевском райсуде Харькова по длящемуся уже четвертый год позорному политическому делу активиста — антимайдановца Игната Кромского, более известного по позывному «Топаз», прокуратура озвучила свои требования: лишение свободы сроком на 15 лет с конфискацией имущества, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Об этом сообщил процессуальный руководитель в криминальном производстве Олег Максюк, пишет «Укринформ».

«Кромскому инкриминируется посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (ч. 1 ст. 110), участие в массовых беспорядках (ч.1 ст. 28 ч. 1, 2 ст. 294) и незаконное завладение транспортным средством — автомобилем Mazda-6 (ч.2 ст. 28 ч. 2 ст. 289). Требование прокуратуры — 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества — законны», — отметил он.

По словам Максюка, подсудимый якобы был организатором захвата помещений Харьковской ОГА 1 марта 2014 года, участвовал в избиении боевиков — майдановцев, которых вынудили пройти через коридор позора, и организатором массовых беспорядков 14 марта 2014 года на улице Римарской, где погибли люди. При этом, в СМИ есть масса свидетельств того, что беспорядки на Рымарской начали боевики ультраправой организации «Патриот Украины», позже ставшей костяком неонацистского «Азова».

Оглашение приговора запланировано на 30 января 2018 года.

Игнат Кромской в феврале 2014 года был охранником Антимайдана в Мариинском парке в Киеве с позывным «Топаз».