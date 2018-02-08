08.02.2018, Киев, Ольга Козаченко

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За призывы к борьбе с нацизмом в Киеве избиты братья Кононовичи

В Киеве боевики «Национального корпуса» за антифашистскую агитацию избили активистов Компартии Украины, братьев Александра и Михаила Кононовичей.

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Об этом на своей странице в Facebook экс-боевик так называемой АТО Сергей Филимонов, ранее отметившийся нападением на киевских пенсионеров.

«Знакомьтесь, это Саша Кононович: лидер комсомольцев, андимайдановец, сепаратист и просто плохой человек. Запрещённая компартия, создала в Киеве организацию «антифашистский комитет Украины» и назначили Сашу главой. Сегодня, они на русские рубли, решили напечатать агитацию, на которой призывают бороться с «нацизмом» и изображают на них некого Вадима Папура, сепаратиста который погиб 2 мая в Одессе. Предлагаю вам ознакомиться с постами этого деятеля и посмотреть как реагирует молодёжь с Национального Корпуса на такие вещи. Слава Нації!», — написал Филимонов (стилистика и орфография автора сохранены).

На ролике, который разместил Филимонов, видно, как молодчики нападают на Кононовичей на улице и начинают их избивать, требуя извиниться перед украинским народом.

Posted by Serhii Filimonov on 2018 m. vasario 7 d.