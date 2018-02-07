07.02.2018, Авдеевка, Николай Кузнецов
  821 просмотров
Донбасс, ЖКХ, Местная власть, Общество, Политика, Скандал, СМИ, Украина, Энергетика

За срыв отопительного сезона житель Авдеевки подал в суд на главу украинской администрации города


Из-за халатности украинских властей, прифронтовой город Авдеевка замерзает без отопления, а власть не делает ничего для того, чтобы решить эту проблему.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Telegram, Facebook,  Одноклассниках или Вконтакте

Об этом в эфире украинского телеканала «Телеканал UA: ДОНБАСС» рассказал гражданский активист из Авдеевки, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Я подал в суд два иска, в которых призываю признать бездействие глав военно-гражданской администрации Авдеевки и Донецкой области. По их вине был сорван отопительный сезон.

Во втором иске я призвал внести в программу социально-экономического развития Донецкой области мероприятие по газификации Авдеевки.

По причине отсутствия газа люди буквально замерзают в своих домах. У них нет никаких альтернативных источников отопления. Мы неоднократно обращались в ВГА по поводу предоставления альтернативного источника отопления, но власти так и оставили этот вопрос без ответа и не предоставили никакой альтернативы», − рассказал житель Авдеевки.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,





За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!
Комментарии для сайта Cackle
Все новости за сегодня
  • Февраль 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть