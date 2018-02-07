07.02.2018, Авдеевка, Николай Кузнецов

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За срыв отопительного сезона житель Авдеевки подал в суд на главу украинской администрации города

Из-за халатности украинских властей, прифронтовой город Авдеевка замерзает без отопления, а власть не делает ничего для того, чтобы решить эту проблему.

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Об этом в эфире украинского телеканала «Телеканал UA: ДОНБАСС» рассказал гражданский активист из Авдеевки, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Я подал в суд два иска, в которых призываю признать бездействие глав военно-гражданской администрации Авдеевки и Донецкой области. По их вине был сорван отопительный сезон.

Во втором иске я призвал внести в программу социально-экономического развития Донецкой области мероприятие по газификации Авдеевки.

По причине отсутствия газа люди буквально замерзают в своих домах. У них нет никаких альтернативных источников отопления. Мы неоднократно обращались в ВГА по поводу предоставления альтернативного источника отопления, но власти так и оставили этот вопрос без ответа и не предоставили никакой альтернативы», − рассказал житель Авдеевки.