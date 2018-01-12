 Гуманитарная программа по воссоединению народа Донбасса
12.01.2018, Киев, Ольга Козаченко
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Общество, Политические репрессии, Украина

За внесение на «Миротворец» скоро начнут брать деньги


На Украине будет усиливаться поиск мнимых врагов, в которые стали записывать людей, ранее совершенно далеких от политики.

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Об этом на пресс-конференции в Киеве, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил руководитель информационно-аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарев.

«Без поиска врагов существование такого тоталитарного жлобка, коим является украинский режим, невозможно. Поэтому поиск врагов будет поставлен на поток. Уже и Евгения Бильченко, сотрудничавшая с «Правым сектором» и была на Майдане, уже оказалась в списке «Миротворца». По-моему, скоро за попадание в «Миротворец» надо будет брать деньги. Ибо чем дальше — тем больше украинцев, которые были ранее абсолютно аполитичны вроде Быстрякова, будут оказываться в базе данных этого сайта, — полагает эксперт. — То есть кругом враги и «пятая колонна».

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