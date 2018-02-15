15.02.2018, Киев, Максим Карпенко
  1 576 просмотров
Вооруженные силы, Криминал, Украина

Задержан боевик АТО, подозреваемый в тройном убийстве


В селе Великая Новоселка Донецкой области задержали бывшего боевика так называемой АТО Петра Саламу, которого подозревают в убийстве дочери, зятя и внука Валерия Ширы, кума экс-президента Украины Виктора Януковича.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Telegram, Facebook,  Одноклассниках или Вконтакте

Об этом сообщает издание «Апостроф» со ссылкой на сослуживцев Саламы (на снимке), воевавшем в Широкино под псевдонимом «Водила».

«Сегодня ночью, действуя по стандартной мусорской схеме — с ночным визитом, масками, мордой в пол и обыском всего дома — он был вывезен из дома и доправлен в СИЗО г. Мариуполь. Шьют соучастие в тройном убийстве», — написал его сослуживец Кирилл Желев.

Напомним, в начале декабря прошлого года в Большой Новоселовке Донецкой области была зверски зарезана семья из трех человек.

«Преступники жестоко убили всю семью – 56-летнего мужчину, его 46-летнюю жену и их сына 23 лет. Тела убитых со следами пыток были найдены сегодня утром в частном доме. Открыто уголовное производство, полицейские проверяют все версии», — сообщала тогда полиция Донецкой области.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,





За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!
Комментарии для сайта Cackle
Все новости за сегодня
  • Февраль 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть