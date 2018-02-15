15.02.2018, Киев, Максим Карпенко

1 576 просмотров

Задержан боевик АТО, подозреваемый в тройном убийстве

В селе Великая Новоселка Донецкой области задержали бывшего боевика так называемой АТО Петра Саламу, которого подозревают в убийстве дочери, зятя и внука Валерия Ширы, кума экс-президента Украины Виктора Януковича.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Telegram, Facebook, Одноклассниках или Вконтакте

Об этом сообщает издание «Апостроф» со ссылкой на сослуживцев Саламы (на снимке), воевавшем в Широкино под псевдонимом «Водила».

«Сегодня ночью, действуя по стандартной мусорской схеме — с ночным визитом, масками, мордой в пол и обыском всего дома — он был вывезен из дома и доправлен в СИЗО г. Мариуполь. Шьют соучастие в тройном убийстве», — написал его сослуживец Кирилл Желев.

Напомним, в начале декабря прошлого года в Большой Новоселовке Донецкой области была зверски зарезана семья из трех человек.

«Преступники жестоко убили всю семью – 56-летнего мужчину, его 46-летнюю жену и их сына 23 лет. Тела убитых со следами пыток были найдены сегодня утром в частном доме. Открыто уголовное производство, полицейские проверяют все версии», — сообщала тогда полиция Донецкой области.