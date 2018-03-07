07.03.2018, Донецк, Николай Кузнецов

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Задержан очередной украинский шпион

В Донецке арестован местный житель, который признался в том, что передавал Украине информацию о передвижении военной техники по городу.

Видео допроса задержанного обнародовала пресс-служба министерства госбезопасности ДНР, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я — Шаповалов Юрий Валерьевич, 1964 года рождения, житель Донецка, гражданин Украины, также я себя считаю патриотом Украины. В 2014 году я завел страницу в социальной сети «Twitter». По началу я пользовался ею как лентой новостей, а позже начал публиковать и ту информацию, которую мне удавалось раздобыть. В этой информации говорилось о передвижении техники в ДНР. Также если мне удавалось сфотографировать её, я подкреплял новость фотографиями»,− сообщил задержанный.

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Также шпион рассказал, как его вербовали украинские спецслужбы.

«После публикации одной из таких фотографий в 2015 году, мне в личных сообщениях написал пользователь «Стоп Террор». Позже мне удалось узнать, что данный человек является представителем украинских спецслужб. Пользователь «Стоп Террор» предложил мне ещё раз вернуться на то место, где я сфотографировал военную машину, и сделать ещё раз несколько снимков, но уже с привязкой к местности, что я и выполнил.

После выполненного задания они обратились ко мне с просьбой проанализировать военно-политическую ситуацию в Донецке, что я по возможности выполнял. Я продолжал сообщать СБУ о передвижении военной техники и личного состава по городу. Диверсионной деятельностью я занимался до 18 января 2018 года, до тех пор, пока меня не задержали сотрудники МГБ ДНР», − рассказал Шаповалов.

В ходе допроса задержанного установлено, что, несмотря на инициативный характер шпионской деятельности, он не в полной мере осознавал меру ответственности, предусмотренную законодательством ДНР, так как украинские спецслужбы заверяли его о безопасности подобного рода деятельности.

«В отношении Ю. Шаповалова возбуждено уголовное дело по ст.321 УК ДНР «Шпионаж», избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Согласно уголовному законодательству ДНР, ему грозит от 12 до 20 лет лишения свободы», − отметили в пресс-службе МГБ ДНР.

Ранее, как сообщал «ПолитНавигатор», группа украинских диверсантов выдвинулась для заброски на территорию ЛДНР.

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