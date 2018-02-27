|848 просмотров
Закарпатских венгров снова подожгли
Не успело СБУ отчитаться о разроблачении «агентов российских спецслужб», якобы пожегших офис Общества венгерской культуры в Ужгороде, как инцидент повторился.
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Telegram, Facebook, Одноклассниках или Вконтакте
По информации полиции Закарпатья, сегодня около трех часов ночи здание снова пытались поджечь, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
По информации правоохранителей, пожар тушили около часа, за это время огонь уничтожил мебель и часть имущества на площади в 25 квадратных метров. Сообщается, что бутылку с «коктейлем Молотова» бросили через разбитое окно.
«По факту возгорания возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 194 УК Украины — умышленное уничтожение или повреждение имущества путем поджога. Виновникам грозит от 3 до 15 лет заключения», — говорится в сообщении.
Ранее замглавы СБУ Виктор Кононенко заявил, что ведомство по горячим следам установило двоих исполнителей поджога Общества венгерской культуры в Ужгороде. Ими, якобы, оказались граждане ЕС, действовавшие по заданию российских спецслужб.
Метки: закарпатские венгры, поджог
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.