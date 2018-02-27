27.02.2018, Киев, Максим Карпенко

848 просмотров

Закарпатских венгров снова подожгли

Не успело СБУ отчитаться о разроблачении «агентов российских спецслужб», якобы пожегших офис Общества венгерской культуры в Ужгороде, как инцидент повторился.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Telegram, Facebook, Одноклассниках или Вконтакте

По информации полиции Закарпатья, сегодня около трех часов ночи здание снова пытались поджечь, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

По информации правоохранителей, пожар тушили около часа, за это время огонь уничтожил мебель и часть имущества на площади в 25 квадратных метров. Сообщается, что бутылку с «коктейлем Молотова» бросили через разбитое окно.

«По факту возгорания возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 194 УК Украины — умышленное уничтожение или повреждение имущества путем поджога. Виновникам грозит от 3 до 15 лет заключения», — говорится в сообщении.

Ранее замглавы СБУ Виктор Кононенко заявил, что ведомство по горячим следам установило двоих исполнителей поджога Общества венгерской культуры в Ужгороде. Ими, якобы, оказались граждане ЕС, действовавшие по заданию российских спецслужб.