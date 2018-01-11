11.01.2018, Донецк, Анастасия Самойлова

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Захарченко: Любая война, развязанная Киевом на территории ДНР, будет для Украины последней

Отвечая на вопрос журналистов относительно ситуации на линии соприкосновения, глава ДНР Александр Захарченко охарактеризовал её как предбоевую. С учётом погодных условий и небольшого похолодания, наметившегося в последнее время, по мнению Захарченко, стоит ожидать крупных провокаций со стороны ВСУ.

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Об этом глава Республики заявил в ходе пресс-конференции, состоявшейся сегодня в Донецке, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Ситуация в зоне соприкосновения сложная, я бы даже сказал, что она – предбоевая. Если лёгкий мороз продержится хотя бы неделю-две, можно ожидать больших провокаций со стороны Украины. До этого, в связи с погодными условиями, у них не было возможностей для совершения провокаций. Сейчас же погода им их предоставляет», – прокомментировал ситуацию глава ДНР.

Александр Захарченко подчеркнул, что та ситуация, которая складывается сейчас в Киеве, довольно-таки напряжённая:

«Президенту Порошенко приходится решать проблемы как внутренние, так и внешние. Единственное решение этих проблем – развязывание войны на Донбассе. Насколько Киев к этому готов, я не знаю, но судя по тем обстрелам, которые ВСУ осуществляли вчера и сегодня ночью, это решение у него зреет».

В связи с этим, глава Республики призвал мирных жителей не волноваться и сохранять спокойствие:

«Войска ДНР давно уже приведены в боевую готовность, подразделения армии Донецкой Республики в состоянии отразить любую агрессию, поэтому причин для волнений нет. Понятно, что это – война, но единственное, что я могу сказать – для Киева она будет последней, которую они смогут развязать на нашей территории», – подытожил Александр Захарченко.