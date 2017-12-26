26.12.2017, Донецк, Николай Кузнецов

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Захарченко помиловал украинских военнопленных

Глава ДНР Александр Захарченко помиловал украинских военнопленных.

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Об этом сообщают журналисты телеграмм-канала «Inside Donetsk», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора»

«Сегодня я подписал указ о помиловании тех людей, которых завтра будем менять», — сказал Захарченко

Также глава ДНР отметил, что, по предварительным договоренностям, обмен пленными пройдёт завтра в 13:00. Место проведения пока держится в тайне.