 Гуманитарная программа по воссоединению народа Донбасса
26.12.2017, Донецк, Николай Кузнецов
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Вооруженные силы, Донбасс, Местная власть, Общество, Политика, Украина

Захарченко помиловал украинских военнопленных


Глава ДНР Александр Захарченко помиловал украинских военнопленных.

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Об этом сообщают журналисты телеграмм-канала «Inside Donetsk», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора»

«Сегодня я подписал указ о помиловании тех людей, которых завтра будем менять», — сказал Захарченко

Также глава ДНР отметил, что, по предварительным договоренностям, обмен пленными пройдёт завтра в 13:00. Место проведения пока держится в тайне.

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