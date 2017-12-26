26.12.2017, Донецк, Николай Кузнецов
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Захарченко помиловал украинских военнопленных
Глава ДНР Александр Захарченко помиловал украинских военнопленных.
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Об этом сообщают журналисты телеграмм-канала «Inside Donetsk», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора»
«Сегодня я подписал указ о помиловании тех людей, которых завтра будем менять», — сказал Захарченко
Также глава ДНР отметил, что, по предварительным договоренностям, обмен пленными пройдёт завтра в 13:00. Место проведения пока держится в тайне.
Метки: ДНР, Захарченко, помилование, украинские военнопленные
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22:46 25 декабряЗавтра в Киеве – новый экшн от Саакашвили
22:33 25 декабряА нас за що? Митрополит УПЦ МП, заигрывавший с бандеровцами, внезапно «прозрел»
22:15 25 декабряТурчинов отнёс Грузию, Сербию, Россию и Афон к «нецивилизованному миру»
21:48 25 декабряКак «сшить Украину», чтобы во Львове поняли?
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21:06 25 декабряУ Авакова определили, где в Киеве наибольший разгул криминала
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20:00 25 декабряПодчиненные Климкина отметили в Кишиневе «столетие украинской дипломатии»
19:46 25 декабряУкраинская партия войны в шоке: грядет обмен пленными
19:30 25 декабряПатриарх Кирилл может стать главным миротворцем Донбасса
19:15 25 декабряСБУ давит на родственников военнопленных, чтобы те отговорили их от возможности обмена
19:00 25 декабряОбмен пленными для Киева – вынужденная мера под давлением политических обстоятельств
18:46 25 декабряС миру по нитке: Турция раскошелилась на 3 миллиона долларов для ВСУ
18:23 25 декабряЭдуард Басурин: Есть большая надежда, что наши военнопленные будут встречать Новый Год дома
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18:08 25 декабря«Пусть меня убьют, но я выйду»: Одесса поднимается на защиту памятника Екатерине
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17:30 25 декабряНесмотря на договорённости об обмене пленными, на Украине идут все новые аресты
17:06 25 декабряПод прикрытием «новогоднего перемирия», ВСУ планируют совершить диверсию на Донбассе
16:29 26 декабряПутин знал, что на Януковича нельзя положиться
15:52 26 декабряКрым – это только начало, анонсировали в Москве
15:14 26 декабряСовет Федерации порадовал жителей Крыма
14:00 26 декабряСовфед РФ ударил заявлением по фашиствующей Латвии
12:38 26 декабряУкраину поставили на счетчик
11:41 26 декабряТелезрительница шокировала украинскую студию, призвав к воссоединению с Россией
11:03 26 декабря«Бедность не порок». Возможное ближайшее будущее российских олигархов
9:56 26 декабряС Россией у нас война — рупор американских неоконсерваторов
9:36 26 декабряМалограмотного украинского солдата лучше не подпускать к Javelin — СМИ
20:56 25 декабряЦИК РФ отомстил Навальному за испорченный выходной
19:46 25 декабряУкраинская партия войны в шоке: грядет обмен пленными
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13:29 21 декабряВ Москве хотят заставить Януковича вооружить Донбасс
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9:25 21 декабряУкраина решила подобраться к России через инвалидов и секс-меньшинства
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