 Гуманитарная программа по воссоединению народа Донбасса
28.12.2017, Донецк, Владимир Гладков
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Донбасс, Местная власть, Недвижимость, Общество, Политика, Украина

Захарченко пообещал новые квартиры жителям ДНР, пострадавшим от боевых действий в 2017-м году


В ДНР 2018 год пройдёт под знаком гуманитарных программ, важнейшей из которых является предоставление жилья гражданам Республики.

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Об этом во время встречи с журналистами заявил глава ДНР Александр Захарченко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Существует несколько гуманитарных программ: одна из них – это восстановление и предоставление жилья, которое люди потеряли в результате обстрелов и разрушений с 2014 года. Многое вообще ещё не восстановлено. Но программа есть, и задачи розданы всем мэрам и всем городам, идёт перепись помещений либо бывших общежитий, либо тех, которые можно использовать для перестройки под жилплощадь», – заявил глава Республики.

В первую очередь, в новом году будут приняты меры для переселения жителей прифронтовых районов.

«В 2018 будут массово выдаваться ключи от квартир в каждом городе. Будут переселяться люди, которые хотят переселиться с обстреливаемой территории прифронтовой. Плюс люди, которые стоят в очередях, будут квартиры получать. Но само жильё в прифронтовой зоне восстанавливаться на данный момент не будет», – отметил Захарченко.

Напомним, ранее глава ДНР Александр Захарченко лично вручил ключи от квартир молодым медикам из Шахтёрска.

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