15.01.2018, Донецк, Владимир Гладков

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Захарченко пригрозил перевести «Vodafone» в ДНР под внешнее управление

При дальнейшем саботировании Украиной решения проблем восстановления связи «Vodafone» в ДНР, руководство республики примет ответные меры, вплоть до введения внешнего управление на эту сеть.

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Об этом говорится в обращении Александра Захарченко на официальном сайте главы ДНР, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Александр Захарченко отметил, что Киев продолжает вести политику давления на республики Донбасса. Однако, по его словам, все эти блокады – и экономическая, и транспортная, и информационная – всегда наталкиваются на адекватный ответ. В ответ на лишение жителей Донбасса возможности пользоваться мобильной связью, глава ДНР пообещал принять необходимые меры:

«На минувшей неделе украинские каратели пошли ещё дальше. Киев прекратил работу оператора мобильной связи «Vodafone» на территории Донецкой Народной Республики. Сотни тысяч наших жителей остались без связи с друзьями и родственниками по ту сторону линии разграничения. Однако хочу заверить, что и на этот вызов мы успешно ответим – соответствующие действия уже производятся. При необходимости мы можем ввести внешнее управление на эту сеть», – заявил глава ДНР.

«Всякий раз, когда Украина пытается силой надавить на Донецкую Народную Республику, мы не только успешно отражаем все атаки, но и получаем существенное преимущество перед противником. Будь то военная агрессия со стороны ВСУ или же попытки задушить нас блокадами», – подытожил Александр Захарченко.