07.03.2018, Донецк, Николай Кузнецов
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Захарченко: Украина завербовала 15 военнопленных ДНР
Украинские спецслужбы во время последнего обмена военнопленными пытались внедрить в ДНР свою агентуру.
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Об этом на пресс-конференции заявил глава ДНР Александр Захарченко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«К сожалению, ещё не все бывшие военнопленные прошли проверки. Пятнадцать человек, которых мы поменяли, являются агентами СБУ, засланными на территорию ДНР»,− заявил Александр Захарченко.
Метки: агенты СБУ, военнопленные, ДНР, Захарченко
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15:05 7 мартаПутин: Воссоединение русских земель с Россией важнее санкций Запада
14:35 7 мартаКазарин-младший на меджлисовском канале объявил Крым «ордынской землёй»
14:34 7 мартаЗахарова жестко высмеяла Собчак
14:14 7 мартаРоссийская политика на украинском направлении становится более решительной — Погребинский
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13:07 7 мартаНе вините меня, Наталья! Мацейчук предложил Поклонской вместе возрождать Россию
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12:06 7 мартаКорифей украинской журналистики: В случае с MH-17 – плевать на стандарты!
11:21 7 мартаУ Порошенко неожиданно назвали Путина реальным лидером и народным вождем
10:05 7 мартаВ Киеве паникуют из-за формирующегося танкового кулака России
9:03 7 мартаБританцы дали маху в деле с отравлением Скрипаля
22:54 6 марта50 тысяч человек, обслуживающих украинскую ГТС, останутся без работы
20:04 6 мартаГлава британского МИД угрожает России бойкотом ЧМ-2018
19:57 6 мартаСобчак будет агитировать россиян за то, чтобы вернуть Крым Украине
19:29 6 мартаСобчак хочет сдать Донбасс и отдать Путина под суд
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