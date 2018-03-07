07.03.2018, Донецк, Николай Кузнецов
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Вооруженные силы, Донбасс, Местная власть, Общество, Политика, Скандал, Спецслужбы, Украина

Захарченко: Украина завербовала 15 военнопленных ДНР


Украинские спецслужбы во время последнего обмена военнопленными пытались внедрить в ДНР свою агентуру.

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Об этом на пресс-конференции заявил глава ДНР Александр Захарченко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«К сожалению, ещё не все бывшие военнопленные прошли проверки. Пятнадцать человек, которых мы поменяли, являются агентами СБУ, засланными на территорию ДНР»,− заявил Александр Захарченко.

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