12.01.2018, Москва, Елена Острякова

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Захарова пообещала сдать украинским нацистам «явки» ЦРУ в Киеве

Официальный представитель МИД РФ ведомства Мария Захарова пообещала «сдать» украинским националистам явки ЦРУ в Киеве, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Не могу не сказать о хулиганских выходках украинских националистов, забросавших краской здание Российского центра науки и культуры в Киеве. «Отметились» на праздниках радикалы из ультраправой «С14», заблокировавшие Киево-Печерскую Лавру под предлогом поиска там какого-то «центра ФСБ». В следующий раз, когда будет такая «страсть» что-нибудь покрушить, уточните у нас, мы скажем, где находится центр ЦРУ в Киеве, можете его забросать красками», — заявила сегодня Захарова на еженедельном брифинге.