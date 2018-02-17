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Захарова приперла Тимошенко к стенке: мюнхенский разговор с послом России — не выдумка
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление украинской партии «Батькивщина», в котором опровергался факт общения Юлии Тимошенко и ее правой руки по международным вопросам Григория Немыри с послом России в Германии Юрием Нечевым в кулуарах Мюнхенской конференции по безопасности.
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Фотографии, на которых была запечатлена беседа, Захарова опубликовала в своей страничке в соцсети в пятницу. «Батькивщина» назвала произошедшее «инсценировкой и кремлевской провокацией».
«Это враньё: они общались, и их все фотографировали: журналисты, делегаты и тд. Есть и видео. Второе враньё, что они не знали с кем говорят. Сергей Нечаев по-русски и громко, так что слышали даже журналисты, поздоровался и поинтересовался, удобно ли им общаться с ним, когда вокруг столько журналистов. Все мило улыбались, шутили, кокетничали, а когда увидели журналистов, начали отворачиваться от объективов. Но было поздно», — написала Захарова.
Она обратилась к своим подписчикам из Украины.
«Граждане Украины! Обращаюсь к вам. Вас обманывают каждый день! Каждый день вам врут украинские официальные лица, политики, СМИ! Почему они вам врут по такой мелочи ? Потому что они врут вам всё время: они врут, что Россия — агрессор, потому что никакого другого объяснения тому, что они разбазарили Украину, нет.
Ребята-украинцы, пора просыпаться — вас дурят каждый Божий день. Поэтому на территорию Украины не пускают российские СМИ, поэтому про Россию рассказывают небылицы, поэтому нас «украинские блогеры» обзывают и распространяют фотографии, которые подверглись обработке фотошопом — чтобы вы, граждане Украины, продолжали жить во вранье вашей «политэлиты».
Не надо любить НАС — любите СЕБЯ и свою страну, не позволяйте себя обманывать и дальше», — написала Захарова.
Метки: Мария Захарова, Юлия Тимошенко
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