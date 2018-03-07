07.03.2018, Москва, Елена Острякова

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Захарова жестко высмеяла Собчак

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассмеялась, когда ее просили прокомментировать заявление кандидата в президенты Ксении Собчак о том, что она попросила у посольства Украины в России разрешения на въезд в российский Крым.

По словам дипломата, это напомнило ей о казусе с президентом США Джоржем Бушем Младшим, который на Совете безопасности ООН писал записку своей советнице Кандолизе Райз с просьбой разрешить ему выйти в туалет.

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«Каждый спрашивает разрешения по тому поводу, который считает для себя актуальным», — сказала Захарова.

Как сообщал «ПолитНавигатор», Собчак заявила в эфире радиостанции «Эхо Москвы», что поедет агитировать крымских татар на полуостров только в том случае, если получит разрешение украинских властей. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин назвал ее заявления «политической шизофренией».

Кроме того, Собчак с сожалением признала, что сразу отдать Крым Украине вряд ли получится, а потому нужна будет дополнительная работа в этом направлении.