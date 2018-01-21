21.01.2018, Киев, Игорь Петров
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Выборы, Донбасс, Киев, Колониальная демократия, Мнение, Общество, Политика, Украина

Закон о Донбассе усиливает Порошенко, отсекая от выборов нежелательный электорат — мнение


С помощью закона о реинтеграции Донбасса Петр Порошенко отсекает нежелательный электорат и кандидатов в преддверии выборов 2019 года.

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Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил Павел Рудяков, директор информационно-аналитического центра «Перспектива», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Это закон, который усиливает Порошенко. Президент получает дополнительные рычаги воздействия на ситуацию и на востоке и в целом в стране. И это – не шаг к миру или войне, это – шаг к выборам. Причем, выборам недемократическим. У нас в 2014 году выборы были далеки от демократических процедур. И раньше эти процедуры у нас очень специфическим образом работали, но в 2014 году это был апофеоз. Казалось, больше уже ничего не может быть. Оказывается, может. С помощью этого закона можно, во-первых, отсечь часть электората. И можно будет отсечь неправильных кандидатов.
С точки зрения Минских соглашений это, конечно, откровенный плевок в сторону этих соглашений и признание того, что никто за них браться не собирался», — сказал он.

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