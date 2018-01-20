20.01.2018, Киев, Максим Карпенко
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США, Украина

Законодательство Украины меняется под колонию США


Принимая одиозные законы, украинская власть самостоятельно подводит страну под внешнее управление со стороны США. Об этом в эфире телеканала 112 заявил политолог Андрей Ермолаев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По его словам, на Украине уже созданы дублирующие структуры, позволяющие США менять политику государства и манипулировать властью «незалежной».

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«Мы своими руками лепим систему, которая окажется во внешнем управлении. Будут заниматься нашими политиками и чиновниками без нашего контроля. Мы уже сделали первые шаги. Я имею в виду украинская власть, создавая НАБУ, Антикоррупционного прокурора, вот теперь будет еще антикоррупционный суд. Вообще, это очень похоже на систему внешнего управления», — заявил Ермолаев.

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