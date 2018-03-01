01.03.2018, Москва, Елена Острякова

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Зал встал после демонстрации Путиным нового российского оружия

Зал встал и аплодировал стоя после того, как президент РФ Владимир Путин, оглашая послание к Федеральному собранию, продемонстрировал видео с новым российским оружием.

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«Это дало нам возможность приступить к созданию принципиального нового вида стратегического оружия, оснащенного ядерными боеприпасами большой мощности. Обладание таким оружием дает серьезные преимущества в сфере вооруженной борьбы. Его мощь огромна, а скорость делает неуязвимым. Все ведущие армии мира стремятся обладать таким оружием. У России такое оружие есть», — сказал Путин.

Он также предложил россиянам самим придумать названия новым видам вооружений: крылатой ракете, беспилотному подводному аппарату и лазерной установке.

«Названия пока не выбраны. Ждем предложений на сайтах министерства обороны», — сказал Путин.