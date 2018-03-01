01.03.2018, Москва, Елена Острякова
  1 555 просмотров
Вооруженные силы, Россия

Зал встал после демонстрации Путиным нового российского оружия


Зал встал и аплодировал стоя после того, как президент РФ Владимир Путин, оглашая послание к Федеральному собранию, продемонстрировал видео с новым российским оружием.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Telegram, FacebookОдноклассниках или Вконтакте

«Это дало нам возможность приступить к созданию принципиального нового вида стратегического оружия, оснащенного ядерными боеприпасами большой мощности. Обладание таким оружием дает серьезные преимущества в сфере вооруженной борьбы. Его мощь огромна, а скорость делает неуязвимым. Все ведущие армии мира стремятся обладать таким оружием. У России такое оружие есть», — сказал Путин.

Он также предложил россиянам самим придумать названия новым видам вооружений: крылатой ракете, беспилотному подводному аппарату и лазерной установке.

«Названия пока не выбраны. Ждем предложений на сайтах министерства обороны», — сказал Путин.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.





За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!
Комментарии для сайта Cackle
Все новости за сегодня
  • Март 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть