23.01.2018, Киев, Семен Дорошенко

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Зам Парубия обвинила венгерских депутатов в «опасных игрищах» за призывы к автономии Закарпатья

Вице-спикер ВР Украины и делегат Украины в ПАСЕ Ирина Геращенко обвинила венгерских политиков в лоббировании темы национальной автономии для венгров Закарпатья на уровне ПАСЕ.

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Об этом Геращенко написала на своей странице в соцсети, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«При обсуждении в ПАСЕ резолюции о поддержке региональных языков некоторые венгерские политики, продвигая тему развития языков нацменьшинств снова говорили, что лучше для реализации потребностей нацменьшинств — автономия. Эту тему некоторые венгерские и другие политики активно продвигают. Считаю очень опасным, когда для внутриполитических целей, для мобилизации своего внутреннего электората, политики используют такие деликатные темы, как язык, защита культурных и гуманитарных потребностей меньшинств и пытаются навязать свою повестку дня другим. За такими заявлениями прячутся скрытые территориальные претензии, сепаратистские призывы и призывы к федерализму», — написала она.

Геращенко назвала такие призывы венгерских коллег «опасными игрищами» и заявила, что «Украина будет четко стоять на позиции соборности и единства государства».

«Государство обязано поддерживать и демонстрировать политику протекционализма для единственного государственного языка. В то же время создавать все условия для развития и функционирования языков нацменьшинств, но это не требует никаких автономий. Украина, наконец, становится субъектом международной политики, наконец производит свою гуманитарную и культурную политику, защищает свою историю и право на самоопределение в будущем. Для наших друзей и соседей — это новая ситуация, не всем это нравится. Но нам своє робити», — подытожила она, назвав эту запись в соцсети «своей позицией».