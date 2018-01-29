29.01.2018, Киев, Семен Дорошенко

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Зам Парубия жестко «наехала» на миротворцев ООН: Украине они не союзники

Миротворцы не являются союзниками, которые вместе с нами будут воевать против российской армии. И командовать миротворцами тоже будем не мы, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Об этом в своей статье для киевского издания ZN.UA пишет Оксана Сыроид, заместитель председателя Верховной Рады Украины, в жесткой форме раскритиковавшая идею отправки на Донбасс миротворческого контингента ООН.

По мнению автора, миротворцы также являются гибридным инструментом, и мандат их прост — пацификация и проведение выборов.

«Поскольку Россия официально не является стороной конфликта, то пацифицировать, опять-таки, будут украинского солдата. История последних десятилетий почти не знает успешных миротворческих миссий, однако знает много примеров, когда миротворческие миссии порождали войну», — отмечает политик.

При этом Сыроид утверждает, что для украинцев украинские солдаты являются единственными миротворцами, которые их будут защищать.