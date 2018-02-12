12.02.2018, Черновцы, Олег Хавич

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Запад целится в Украину «коктейлем Молотова-Риббентроппа»

Если парламент Румынии заявит о денонсации пакта Молотова-Риббентропа, это может спровоцировать предъявление территориальных претензий к Украине со стороны всех ее соседей с Запада.

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На минувшей неделе экс-президент Румынии Траян Бэсеску сообщил о намерении от имени своей партии представить парламенту проект декларации о денонсации пакта Молотова-Риббентропа и его последствий, которые привели к включению Бессарабии в состав Советского Союза.

По его словам, восстановление границы Румынии по берегу Днестра является целью страны, для которой пришло время возрождения достоинства ее народа.

«Мы вошли в Европейский союз, у нас есть перспективы процветания, и нашей целью должно быть воссоединение страны путем объединения с Молдовой, я не говорю о территории Украины. Речь идет только о Молдове и восстановлении границы Румынии по Днестру» — попытался подсластить пилюлю для Киева румынский политик.

Сложно сказать, поверили власти Украины в заверения экс-президента Румынии или просто не поняли, к чему может привести воплощение инициативы домнула Бэсеску в жизнь. Ведь большую часть своих западных границ нынешняя Украина получила именно вследствие пакта Молотова-Риббентропа. В частности, летом 1940 года от Румынии в пользу УССР были отторгнуты Северная Буковина и Северная Бессарабия (составившие Черновицкую область), а также Южная Бессарабия и Буджак (ныне — юго-западные районы Одесской области).

Но это — далеко на самые «жирные» куски, доставшиеся Украине благодаря упомянутому пакту: осенью 1939-го, сразу же поcле начала Второй мировой войны, в состав УССР вошли территории нынешних Волынской, Ровенской, Ивано-Франковской, Львовской и Тернопольской областей, до того бывших воеводствами Польши.

Примечательно, что Траян Бэсэску пока ни слова не говорит о Северной Буковине. Однако три недели назад румынский политик заявил, что подаст законопроект, связанный с объединением Румынии с Молдовой, основанный на решении № 148 Сената США.

«Эта инициатива группы американских сенаторов заключалась в том, что после провозглашения Молдовой независимости может быть переход к праву Молдовы на объединение с Румынией» — объяснил тогда Бэсэску. И никто не обратил внимания, что полный заголовок резолюции звучит как «Мнение Сената о том, что Соединенные Штаты должны поддерживать право на самоопределение народа Республики Молдова и Северной Буковины».

Принятая 28 июня 1991 года, в 51-ю годовщину вступления советских войск на территорию Румынии, резолюция Сената США призывает «поддерживать право на самоопределение народа оккупированных СССР Молдавии и Северной Буковины и выступить с заявлением об этом, а также поддерживать будущие усилия правительства Молдавии по переговорам о мирном воссоединении Румынии с Молдавией и Северной Буковиной, если они того пожелают, как установлено в Парижском мирном договоре 1920 года, преобладающей нормы международного права, и в соответствии с первым принципом Хельсинкского Заключительного акта 1975 года».

Следует отметить, что со знанием истории и географии у американских законодателей всегда было плохо (вспомним «казус Лимпопо») — ведь какое отношение имело в 1991-м правительство Молдовы к Северной Буковине, входящей в УССР? Кроме того, «за скобками» оказалась та часть Бессарабии, которая от Румынии отошла Украине, и о «воссоединении» с ней Бэсэску и прочие румынские унионисты тоже пока молчат. Однако если решение парламента Румынии о денонсации пакта Молотова-Риббентропа и отмене его последствий будет принято, это может вызвать предъявление территориальных претензий к Украине со стороны всех ее соседей с Запада по «принципу домино».

И тогда Бухарест может потребовать вернуть всю Черновицкую и часть Одесской области, Варшава — Волынь и Галичину (предусмотрительно названную «Восточной Малопольшей» в «антибандеровском» законе). Правда, Будапешту воспользоваться «коктейлем Молотова-Риббентропа» не удастся, ведь нынешняя Закарпатская область стала частью Украины согласно договора между СССР и несуществующей ныне Чехословакией в 1945-м. Но Венгрия всегда может апеллировать к тому, что эти земли были под ее властью почти тысячу лет, да и венгерское меньшинство там проживает компактно и весьма радикализировалось после принятия нового закона об образовании и нападок на венгерские организации со стороны «активистов» и СБУ.

Парадокс ситуации состоит в том, что западные соседи Украины могут обосновывать свои территориальные к этой стране решением… её парламента! Ведь ещё 20 октября 2016 года Верховная Рада Украины совместно с Сеймом Польши приняла «Декларацию памяти и солидарности», которой, в частности, осуждается пакт Молотова-Риббентроппа. После этого решения конспирологи заговорили о том, что киевский режим ради сохранения у власти готов будет пожертвовать Западной Украиной — по «крымскому сценарию», когда за громкими фразами скрывается отказ от территорий. Это казалось фантастикой до той поры, как президент Порошенко 9 февраля 2018-го не заявил о том, что подписанный 100 лет назад «Брестский мир» является «одной из знаковых побед украинской дипломатии».

Напомню, этот мирный договор Украинская народная республика заключила с так называемыми «центральными державами» — Германией и Австро-Венгрией, которые в Первой мировой войне выступали против Антанты — коалиции стран во главе с Францией и Британией. Вследствие него все населенные украинцами (русинами) земли Австро-Венгрии оставались под властью Вены, которая в секретном протоколе к «Брестскому миру» лишь обещала предоставить Буковине и Галичне автономию (и в результате так этого и не сделала). Кстати, нынешние границы Украины с Румынией и Польшей тоже являются следствием секретного протокола — к пакту Молотова-Риббентроппа.

Кстати, «секретный протокол» вообще можно считать частью украинского архетипа — вспомним грамоту от польского короля, которую скрыл наказной гетьман Иван Барабаш, а выкравший документ Богдан Хмельницкий использовал его как повод для восстания казаков против Варшавы. О содержании секретных переговоров Турчинова-Яценюка с Западом, следствием которых стало решение Киева не воевать за Крым, мир узнает не скоро. Так же, как и о секретных приложениях к Минским соглашениям, по всей вероятности подписанных Порошенко. Кто может дать гарантии, что в них не упоминаются линии разграничения с «отдельными районами Черновицкой и Закарпатской областей»?