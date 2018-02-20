20.02.2018

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Запад окончательно убедился в недоговороспособности Порошенко

Состоявшаяся недавно Мюнхенская конференция по безопасности и выступление на ней президента Украины показали, что для Запада стала очевидной неспособность нынешней украинской власти выполнять обязательства.

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Об этом в эфире телеканала 112 заявил политолог Андрей Ермолаев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Начиная с Мюнхена, для западных партнеров очевидно, что с этим режимом нормально договориться, озвучить нормальные переговорные позиции по конфликту на Донбассе не получается — этот режим намерен дальше воевать, какие бы он слова не произносил и о миротворчестве, и о плане, и об агрессии», — заявил Ермолаев.