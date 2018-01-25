25.01.2018, Киев, Игорь Петров

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Запад отказал Порошенко во втором сроке

США и ЕС уже не рассматривают Петра Порошенко как возможного руководителя Украины на второй президентский срок. Об этом не пресс-конференции в Киеве заявил политический аналитик Дмитрий Корнейчук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы видим, что Европа продолжит давление на Украину по антикоррупционой теме. Позиция ЕС и США в этом плане совместна – они практически в унисон говорят, что украинские политики все полностью коррумпированы, не выполняют взятые на себя обязательства по антикоррупционных реформам.

Этот тренд в целом говорит о том, что ЕС и США уже поставили крест на Порошенко как потенциальном кандидате в президенты в 2019 году — по той причине, что было столько заявлений, связанных с коррупцией.

…Никакой поддержки Запада Порошенко уже получить не сможет, как потенциальный кандидат Запада, как это было в 2014 году. Будут рассматриваться некие другие политики.

А если Порошенко на выборы пойдет и попытается использовать какие-то механизмы фальсификации, общественное мнение готовят к тому, что будет жесткое международное давление на тему непризнания результатов подобных выборов», — сказал эксперт.