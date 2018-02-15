15.02.2018, Киев, Максим Карпенко

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Запад пытается прощупать пределы гибкости России

Доклад бывшего генсека НАТО, советника президента Украины Андерса Фон Расмуссена о необходимости размещения на Донбассе 24 тысяч миротворцев, который он озвучит в рамках Мюнхенской конференции по безопасности, — это попытка Киева заявить о своей позиции, которая ничего не решает.

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Об этом в комментарии «Московскому комсомольцу» заявил украинский политолог-международник Андрей Бузаров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Фактически Расмуссен озвучит официальную позицию руководства Украины относительно размещения миротворческого контингента. Вероятность реализации этого плана равна нулю. Тем не менее Порошенко нужно показать, что у Киева есть своя принципиальная позиция, с которой нужно считаться. Украинские власти ничего подобного не предприняли бы, если бы урегулирование конфликта на Донбассе не зашло в тупик или был бы виден какой-то прогресс от встреч Суркова с Волкером. Даже Франция и Германия около года назад дистанцировались от войны на Донбассе. На безрыбье Киев пытается привлечь к себе внимание», — полагает Бузаров.

В свою очередь политолог Алексей Макаркин, считает, что доклад Расмуссена призван «прощупать» пределы гибкости России и ее готовность к компромиссам.

«До сих пор Россия и США не нашли компромисса по миротворческой миссии на Донбассе. Накануне публикации «кремлевского доклада», когда было еще непонятно, насколько суровым он может быть, Сурков заявил о приемлемом предложении Волкера, но до сих пор неизвестно, в чем оно заключалось. В то же время для всех очевидно, что противостояние на Донбассе пора заканчивать и без миротворцев это сделать не получится. Стороны должны согласовать лишь количество, состав и условия их размещения, а также сочетание миссии с Минскими соглашениями. В этом смысле доклад Расмуссена можно рассматривать как попытку западных экспертов понять пределы гибкости России», — сказал Макаркин.