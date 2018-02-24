24.02.2018, Киев, Ольга Козаченко
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Выборы, Минский процесс, Политика, Украина

Запад склоняется к мысли о роспуске Рады, сформированной на волне националистической истерии


Если на Украине провести сегодня досрочные парламентские выборы, то в Верховной Раде окажется достаточно голосов для реализации политической части Минских соглашений.

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Об этом на пресс-конференции в Киеве, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил эксперт-международник, бывший глава информационного департамента МИД Украины Олег Волошин, отметивший, что ряд авторитетных для него источников утверждают, что уже практически решен вопрос о проведении досрочных парламентских выборов уже в этом году.

«Как бы там ни было — и это понятно Вашингтону, европейцам — нынешний состав Верховной Рады не способен обеспечить политическое урегулирование не только по Минским соглашениям, но и вообще любое. Парламент, сформированный на волне военной истерии, националистических иллюзий 2014 года по определению неадекватен, не соответствует настроениям в обществе, не соответствует всем данным социологии», — сказал эксперт.

По его словам, сегодня настроения в украинском обществе позволяют кардинально изменить состав парламента.

«Пройди выборы в Верховную Раду в ближайшее воскресенье, думаю, что политических сил, готовых голосовать за реализацию Минских соглашений, будет достаточно много, чтобы большинство пунктов этих соглашений реализовать», — полагает  Волошин.

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