19.01.2018, Москва, Елена Острякова

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Запад требует от Порошенко сдачи остатков суверенитета Украины

Конфликт президента Украины Петра Порошенко с Западом не связан с его нежеланием бороться с коррупцией. Об этом в эфире радио «Вести ФМ» заявил политолог Богдан Беспалько.

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«Запад требует от Порошенко сдачи остатков суверенитета. Возможности передать все земли сельхозназначения, остатки банковской системы, вести экспорт леса-кругляка, создать антикоррупционный суд, который, кстати, противоречит конституции страны», — сказал Беспалько.

При этом он полагает, что для Запада, как и для Порошенко, выгоден вялотекущий конфликт на Донбассе, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«На него можно списывать все негоразды украинской жизни и кучу денег. Кроме того, это фактор давления на Россию. Если Украина сейчас совершит нападение на Крым или попытку продвижения на Донбассе, Россия будет вынуждена на это отреагировать. Начав масштабную операцию, Украина рискует получить четвертый котел», — сказал Беспалько.