11.01.2018, Киев, Максим Карпенко

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Запад взялся за уничтожение украинских олигархов

Украинские олигархи считаются таковыми только благодаря тому, что наращивают свои капиталы коррупционными методами, но в честной бизнес-среде они были бы неконкурентны и несли убытки.

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Об этом в эфире интернет-канала «PolitWera» заявил украинский политолог Михаил Погребинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Один олигарх мне на самом деле никакие они не крупные. Они только потому такие олигархи и миллиардеры, что живут в коррумпированной среде. Если бы, например, как он объяснял на примере Ахметова, его бы заставили платить, скажем, за железнодорожные перевозки, платить рыночную цену, платить за электроэнергию, которая тоже принадлежит в значительной мере ему, то он был бы не прибыльный, а наоборот», — поделился деталями разговора эксперт.

Он также добавил, что сегодня на Западе всерьез взялись за украинских олигархов.

«На Западе и у Коломойского с Боголюбовым, и у Ахметова, и у Григоришина заблокировали счета и активы, так что там у них большие проблемы, у всех олигархов. Примечательно, что помогавшие совершить то, что произошло в 14-м году, хотевшим избавиться от Януковича, потихонечку избавляются от своих активов в результате всех этих событий замечательной «революции достоинства», — заявил Погребинский.