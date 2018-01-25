25.01.2018, Москва, Елена Острякова

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Запад закрывает глаза на Донбасс — крупнейшую гуманитарную катастрофу в Европе

Запад не готов подвергать санкциям Украину, которая совершает военные преступления на Донбассе. Об этом сегодня на пресс-конференции в Москве заявил политолог Армен Гаспарян.

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«Для того, чтобы наложить санкции, должна быть проявлена политическая воля. За 1018 дней войны на Донбассе на Западе и в США не произошло осмысление процессов, которые происходили в период с середины ноября 2013 года по март 2014. Если нет осмысления, если под лозунгом мирного процесса поставляется оружие, о каких санкциях можно говорить?» — сказал Гаспарян.

Вместе с тем, он допускает, что рано или поздно осмысление происходящего на Украине произойдет, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Свою роль должны сыграть страны-гаранты Минских соглашений – Германия и Франция. Они в данный момент малоактивны. США расценивают все происходящее как нормальные издержки при построении демократии. Видимо до тех пор, пока не разразится крупнейшая гуманитарная катастрофа на территории Европы, никаких серьезных подвижек не будет», — сказал Гаспарян.

Он обратил внимание на то, что доклад ООН о нарушении прав человека на Украине не произвел на Западе никакого впечатления.

«Очевидные факты признавать никто не хочет. Хотя то, что происходит на Донбассе, уже превзошло то, что в международном праве принято называть преступлением против человечности», — сказал Гаспарян.