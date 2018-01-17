17.01.2018, Киев, Ольга Козаченко

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Запад запустил процесс смены власти на Украины

Есть две основные версии того, почему так резко усилилось международное давление на президента Порошенко и его окружение, пишет киевская интернет-газета «Страна».

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По одной из этих версий, речь идет о запуске Западом процесса смены власти в Украине.

«Я это видел при Кучме, я это видел при Януковиче. Кампания осуществляется по тем же лекалам. Берется любая проблема и выносится на глобальный уровень. И так по несколько раз на месяц, пока руководство страны не окажется окончательно дискредитированным. Не совсем пока понимаю, под кого топят Порошенко, точнее кто должен прийти ему на смену, по мнению Запада, но тренд очевиден», — сказал изданию , – один из украинских политиков, часто общающийся с дипломатами США и ЕС. – .

Согласно другой версии, кампания запущена влиятельным американским финансистом Джорджем Соросом, а также рядом западных дипломатов, связанных с майданной оппозицией, которая последовательно отстаивает интересы антикоррупционных органов в Украине.

«Это пока не игра глобального Запада, а усилия отдельных лоббистов. В первую очередь Сороса», – полагает один из близких к администарции Порошенко политтехнологов, по словам которого, именно Сорос патронирует поход в политику лидера группы «Океан Эльзы» Святослава Вакарчука, которого называют одним из возможных кандидатов на пост президента Украины на ближайших выборах.