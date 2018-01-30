30.01.2018, Москва, Олег Кравцов

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Западная пропаганда прокололась с митингами Навального

В материалах западных СМИ, посвященных воскресным митингам, организованным российским оппозиционером Алексеем Навальным, одинаковы не только акценты с явно излишней драматизацией события, но даже формулировки в текстах совпадают почти дословно, обращает внимание «Российская газета».

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В публикации указывается, что митинги в поддержку так называемой забастовки избирателей, по данным полиции, собрали от силы 3,5 тысячи участников по всей стране, что даже критики действующей власти назвали вялым результатом, но несмотря на это, многие западные СМИ вышли с материалами под кричащими заголовками, явно не соразмерными масштабу прошедших акций: «Навальный атакует на улицах», «Россияне не побоялись морозов, чтобы выйти на протест против Путина и выборов».

При этом точное количество участников самих митингов не называется, вместо этого западные медиа отдавали предпочтение обтекаемым формулировкам «тысячи людей», «протестующие по всей России».

«Главным же драматическим стержнем текстов за отсутствием иных стала русская зима, — пишет издание. — «Несколько тысяч россиян, не дрогнув перед отрицательными температурами, вышли протестовать», — рапортует Bloomberg. Тот же месседж как под копирку транслирует The New York Times: «Протестующие по всей России не побоялись мороза в воскресенье и выступили против отсутствия выбора на мартовских выборах». Похожий пассаж встречаем и в материале агентства «Франс Пресс»: «Тысячи людей, не побоявшись мороза, организовали митинги в дюжинах городов против «псевдовыборов».

По мнению газеты, насыщенная драматургия текстов призвана, очевидно, преувеличить масштаб события, которое прошло спокойно и практически без задержаний участников даже в тех городах, где акции не были согласованы с городскими властями.

«При этом малочисленность митингов особенно красноречива на фоне поста американского политика Джона Маккейна, известного своими русофобскими взглядами: его пост в «Твиттере» о том, как он вдохновлен борьбой российского народа за свои права, собрал лайков втрое больше, чем участников — сами митинги. На это, в частности, обратил внимание корреспондент RT Мурад Газдиев», — пишет «РГ».