23.02.2018, Киев, Максим Карпенко

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Западные дипломаты уже не скрывают отвращения к Украине

На Западе шокированы неспособностью Украины разобраться с коррупцией внутри страны. Об этом в эфире телеканала 112 заявил известный украинский журналист Дмитрий Гордон, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам журналиста, представители западной политической элиты во время неформальных бесед открыто говорят об отвращении к Украине.

«У меня неделю назад был очень подробный диалог с одним из самых серьезных западных дипломатов. Мы ужинали и говорили очень откровенно о том, что происходит. Он сказал, что «да, вы нам надоели. Вы просто нам надоели. Потому что мы за вас терпим убытки, идем в конфронтацию с Россией, мы устраиваем с Россией санкции, наши фирмы теряют и наши бизнесмены говорят, что им это не нравится. Мы терпеливо объясняем им, что так надо, а они говорят: «ну нам-то так не надо». А вы палец об палец не ударите. Вы тупо воруете. Как от вас не устать, что вы за люди такие?

Вы четыре года после Майдана не назвали даже, кто стрелял в людей. Вы даже убийц «небесной сотни» не нашли. Вы не назвали войну войной, не разорвали дипломатические отношения с страной-агрессором, вы ловите пленных и отпускаете их. У вас куча предателей, Россия, по прежнему, вами командует, а вы хотите, чтобы ребята из Оклахомы гибли за вас на Донбассе? Что вы хотите, чтобы мы свои войска прислали вам? Что вы от нас хотите? Не слишком ли вы хитросделанные?», сказал мне западный дипломат прямым текстом», — передал Гордон детали беседы.