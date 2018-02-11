11.02.2018, Донецк , Николай Кузнецов
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Вооруженные силы, Донбасс, Украина

Западные инструкторы начали подготовку ВСУ к городским боям


Некоторые западные страны поддерживают стремление Киева развязать полномасштабные боевые действия в Донбассе.

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Об этом сегодня на брифинге заявил заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Некоторые западные страны продолжают поддерживать стремления Киева развязать активные боевые действия в Донбассе. Отмечается прибытие в город Артёмовск иностранных военных инструкторов, под руководством которых планируется проведение занятий с личным составом 54-й отдельной механизированной бригады по ведению боевых действий в городских условиях, а также полной зачистке населённых пунктов», − Басурин.

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