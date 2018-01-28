28.01.2018, Киев, Максим Карпенко
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Киев, Колониальная демократия, Мнение, Общество, Политика, Украина

Западные кураторы проводят эксперимент над Украиной — политолог


Запад на протяжении уже четырех лет проводит над Украиной эксперимент по внешнему управлению государством.

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Об этом в эфире телеканала NewsOne заявил политолог Кость Бондаренко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По его словам, для этого на Украине вводятся новые органы власти в виде «Специализированной антикоррупционной прокуратуры», «Национального антикоррупционного бюро» и «Антикоррупционного суда», который стоит на очереди.

«Сегодня не идет речь о том, чтобы побороть таким образом коррупцию… Речь идет о том, чтобы забрать у президента коррупционную ренту и коррупционные возможности и передать их под другое, внешнее управление, фактически. Чувство постоянного эксперимента над народом. Когда-то говорили, что революции надо проводить в тех странах, которых нам не жалко. Оказалось, что тем, кто организовывал революцию в 2014-м году, было не жаль Украину. Что касается того, что началось в 2014м-году — мы видим постоянный, нескончаемый эксперимент. При этом, эксперимент, который проводится извне, под внешним управлением, и в котором абсолютно брезгуют мнением простых граждан и результатом, который получает народ. Речь идет о результате, который могут получить западные кураторы, а не непосредственно граждане этой страны», — заявил Бондаренко.

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