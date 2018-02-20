20.02.2018, Донецк, Михаил Рябов

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Запахло жареным: Порошенко и Турчинов задним числом «легализуют» войну в Донбассе

Петр Порошенко и его подельник Александр Турчинов почувствовали, что в перспективе им не избежать ответственности за применение армии против граждан Украины. Сегодняшнее подписание закона «О реинтеграции Донбасса» призвано задним числом легализовать военную операцию против жителей Донецка и Луганска.

Об этом «ПолитНавигатору» заявил политолог Денис Денисов.

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«Данный закон констатирует, что украинская власть признает за собой право воевать с собственным народом. По крайней мере, с народом, который они до сих пор считают гражданами Украины.

Мы знаем, что за последние четыре года война против народа Донбасса не имела под собой никаких юридических оснований — ни в Конституции, ни в каком законе Украины не говорится о том, что президент, Верховная Рада или кто-то еще имеет право применять Вооруженные Силы против собственного народа.

Эти преступные действия никогда не останутся без внимания и, тем более, последствий, в том числе юридических. Как для нынешнего президента Порошенко, так и для исполнявшего обязанности президента Турчинова, который и ввел так называемый режим антитеррористической операции на Донбассе. А по сути, развязал войну против мирного населения теперь уже ДНР и ЛНР», — напомнил Денисов.