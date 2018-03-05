05.03.2018, Киев, Анастасия Самойлова

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Запоздалое прозрение в Верховной Раде: Запад разрушает экономику Украины!

Политика западных кредиторов по отношению к Украине направлена не на развитие экономики, а на дальнейшее ее разрушение, накопление внешних долгов и превращение бывшей советской республики в аграрный придаток.

Об этом во время круглого стола в Верховной Раде заявил депутат Виктор Бондарь, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сегодня мы с вами являемся свидетелями нового этапа развития страны, когда под влиянием западных кредиторов Украине навязывают совершенно новую экономическую модель, которая на сегодняшний день, по мнению большинства, не является верным направлением в развитии страны.

Сегодня нам предлагают модель, по которой наша страна превратится в аграрно-сырьевой придаток современных европейских стран. По сути, нас искусственным путём через требования кредиторов заводят в политику деиндустриализации страны.

Если посмотреть внимательнее, то это можно увидеть во всех программах, которые сегодня поддерживают международные экономические институции.

Это выражается и в программах, которые навязываются правительству: социальные или те, что предполагают ряд реформ, которые на сегодняшний день не работают.

Любые же тенденции к поддержке отечественных производителей и защиты своих крупных промышленных предприятий попросту пресекаются на корню.

Перед нами – политика выживания, когда в угоду крупным финансовым институциям Украину заводят в череду реформ, выхода из которых пока не наблюдается.

Политика Национального банка также является абсолютно бессмысленной. Такую же политику мы видим в политике государственных банков, которые сегодня, по сути, кредитуют иностранные компании и убивают собственное украинское производство.

Перед нами – совершенно глупая правительственная политика по отношению к промышленности, которой сейчас фактически нет, а в самом правительстве отсутствует человек, который бы отвечал за промышленный сектор.

Мы также видим громадное накопление долгов: на сегодняшний день у Украины более двух триллионов внешних долгов. К сожалению, ответа, за счёт чего мы будем выплачивать эту сумму, — нет.

Кроме этого, мы знаем, что в ближайшие тридцать лет Украина должна выплатить более 30 миллиардов долларов внешних займов, а это – колоссальная нагрузка на бюджет страны. Мы не видим никаких программ, которые могли бы стимулировать приток инвестиций в госбюджет, особенно в промышленное производство.

Из всего этого можно сделать вывод, что государственной политики по отношению к промышленной отрасли на Украине нет», – заявил Бондарь.