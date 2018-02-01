01.02.2018, Киев, Максим Карпенко

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Запрет бандеровщины не мешает украинцам собирать помидоры в Польше — дипломат

Польские депутаты правильно сделали, что приняли закон о запрете бандеровской идеологии.

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Об этом в эфире телеканала 112 завил украинский дипломат Олег Волошин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По его словам, решение польского Сейма стало логичным продолжением политики Киева по героизации ОУН-УПА.

«Я считаю, что поляки правильно дали по носу нашим зарвавшимся нацикам очень хорошо показали, как показал пример одного из коллег Вятровича, что можно не только в Польшу, но и в другую страну ЕС не въехать, если ты мешаешь, например, полякам эксгумировать тела их погибших на нашей территории или рассказываешь о том, что «Волынской резни» не было. Это прекрасный пример, как страна, которой мы полностью обязаны безвизовым режимом, где работает более миллиона украинских заробитчан — это не поляки собирают помидоры на Волыни, это украинцы, к сожалению, из-за своей бедности собирают помидоры там. Я что-то не вижу, чтобы патриотическое возмущение этим законом привело к тому, чтобы кто-то начал оттуда выезжать», — заявил Волошин.