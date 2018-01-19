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Застреленный полицейскими одессит оказался борцом за союз с Россией
Застреленным полицией в ходе сегодняшней перестрелки в Одессе, о которой сообщал «ПолитНавигатор», является 57-летний Валентин Дорошенко, один из лидеров объединения «ЗУБР» («За Украину, Беларусь и Россию»).
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Об этом сообщило местное издание «Думская», близкое к нардепу от БПП Алексею Гончаренко.
По информации издания, погибший в 2010-м году баллотировался в мэры города, а годом ранее вызывал на дуэль тогдашнего градоначальника Одессы Эдуарда Гурвица.
По данным газеты, в его квартире, точнее в замаскированном погребе под ней, обнаружен токарный станок, заготовки для оружия, еще два пистолета-пулемета и пистолет.
Метки: Одесса, перестрелка, полиция, Пророссийские активисты
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