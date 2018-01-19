19.01.2018, Киев, Семен Дорошенко
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Криминал, Общество, Одесса, Происшествия, Скандал, СМИ, Спецслужбы, Украина

Застреленный полицейскими одессит оказался борцом за союз с Россией


Застреленным полицией в ходе сегодняшней перестрелки в Одессе, о которой сообщал «ПолитНавигатор», является 57-летний Валентин Дорошенко, один из лидеров объединения «ЗУБР» («За Украину, Беларусь и Россию»).

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Об этом сообщило местное издание «Думская», близкое к нардепу от БПП Алексею Гончаренко.

По информации издания, погибший в 2010-м году баллотировался в мэры города, а годом ранее вызывал на дуэль тогдашнего градоначальника Одессы Эдуарда Гурвица.

По данным газеты, в его квартире, точнее в замаскированном погребе под ней, обнаружен токарный станок, заготовки для оружия, еще два пистолета-пулемета и пистолет.

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