24.01.2018, Москва, Елена Острякова

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Затулин: власти Молдовы едины в вопросе блокады Приднестровья

Президент Молдовы Игорь Додон солидаризируется с русофобами из молдавского правительства по вопросу блокады Приднестровья.

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Об этом сегодня в Госдуме РФ заявил Константин Затулин, передает корреспондент «Политнавигатора».

«Установление постов на границе Приднестровья с украинской стороны завершило фактическую блокаду ПМР, которая проводится все это время. В этом вопросе все власти Молдовы, включая президента Додона, солидаризировались», — сказал Затулин.

Он напомнил об инициативе спикера молдавского парламента Адрина Канду, который предложил потребовать с России компенсацию за пребывание миротворческого контингента в Приднестровье.

«За советскую оккупацию он пока не готов выставить нам счет, но уже подумывает. А вот за наших миротворцев, прекративших кровопролитие, предлагает заплатить», — возмутился Затулин.