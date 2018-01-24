24.01.2018, Москва, Елена Острякова
  796 просмотров
Мнение, Общество, Политика, Россия, Украина, Экономика

Затулин: власти Молдовы едины в вопросе блокады Приднестровья


Президент Молдовы Игорь Додон солидаризируется с русофобами из молдавского правительства по вопросу блокады Приднестровья.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Telegram, Facebook,  Одноклассниках или Вконтакте

Об этом сегодня в Госдуме РФ заявил Константин Затулин, передает корреспондент «Политнавигатора».

«Установление постов на границе Приднестровья с украинской стороны завершило фактическую блокаду ПМР, которая проводится все это время. В этом вопросе все власти Молдовы, включая президента Додона, солидаризировались», — сказал Затулин.

Он напомнил об инициативе спикера молдавского парламента Адрина Канду, который предложил потребовать с России компенсацию за пребывание миротворческого контингента в Приднестровье.

«За советскую оккупацию он пока не готов выставить нам счет, но уже подумывает. А вот за наших миротворцев, прекративших кровопролитие, предлагает заплатить», — возмутился Затулин.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,





За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!
Комментарии для сайта Cackle
Все новости за сегодня
  • Январь 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть