25.12.2017, Киев, Михаил Рябов

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Завтра в Киеве – новый экшн от Саакашвили

Беглый грузинский экс-президент Михаила Саакашвили призвал своих сторонников собраться завтра в 13.30 возле Высшего админсуда Украины, где, судя по его информации, будет принято решение, позволяющее Петру Порошенко выдворить его в Грузию.

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«Во вторник, 26 декабря, в 13:30 у меня суд, в окружном административном суде Киева (ул. Пётра Болбачана 8 корпус 1), где власть хочет отказать мне в статусе «временной защиты» и тем самым создает условия для выдворения меня из страны. Завтра я иду на суд и приглашаю туда тех, кому небезразличен вопрос справедливости в Украине», — пишет Саакашвили в своем блоге.

«Можно по разному относиться к самому Саакашвили, но справедливости ради отмечу, что впервые за последние 3,5 года именно он, а не, к примеру, Оппозиционный блок или какой-нибудь, прости Господи, Комитет спасения Украины, вывел на улицу людей и потребовал отставки Порошенко и всей его преступной клики. А ведущие мировые СМИ именно с его подачи продемонстрировали всему свету звериное лицо украинской власти», — комментирует ситуацию экс-замгенпрокурора Украины Ренат Кузьмин.

«Если украинская власть все же попытается незаконно вывезти его в Грузию, у Саакашвили, как у потерпевшего от действий президента Порошенко, незаконно лишившего его гражданства, появится право просить убежища и защиты в посольстве любой дружественной ему страны. По этой причине ему очень важно будет добраться до территории такого посольства, где и сделать соответствующее заявление. Как известно, на территорию иностранного посольства не распространяется украинская юрисдикция, а значит там Саакашвили будет находиться в полной безопасности. По этой причине сбор сторонников Саакашвили у здания суда завтра может иметь решающее значение», — рассуждает Кузьмин.