11.02.2018, Москва, Александр Ростовцев

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Завтрак с Тиффани

Кандидат в президенты России Ксения Собчак приехала в США и 8 февраля посетила национальный молитвенный завтрак с президентом Трампом. Самолюбие Трампа, уязвлённое расколом в американском обществе, вызванным его избранием и, особенно, прошлогодними массовыми столкновениями леволибералов с консервативными сторонниками Трампа, а также скандальный «конфедератопад», продиктовали тему выступления. Черпая вдохновение в напечатанной на долларовых купюрах фразе «In God We Trust», американский президент пространно рассказывал присутствующим о том, что «Америка – нация верующих и вместе мы укреплены силой молитвы».

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Духовные проповеди Трампа произвели не лучшее впечатление на закалённую в скандалах и участием в разборках собачьих свадеб внутри телегадюшника «Дом-2» Собчак, отчего её оценка молитвенного завтрака была жёсткой и недипломатичной»:

«Это неинтересно, это бессмысленные речи. Нет никакой мысли у всех этих выступлений. Сидят люди, которые даже не могут пообщаться между собой. Там много государственных деятелей. Казалось бы, это хорошая площадка для общения. Но за счет того, что бесконечно идет поток официальных, ничего не значащих речей, никто не может между собой поговорит».

Непонятно, чего ждала Собчак от чинных ритуальных посиделок, начало которым было положено ещё в середине 1930-х священником-методистом из Сиэтла. В 1953 году мероприятие впервые посетил тогдашний президент США Дуайт Эйзенхауэр, после чего команда Белого дома совместно с неправительственной религиозной организацией Fellowship Foundation ежегодно в начале февраля проводит подобные завтраки.

Возможно, Собчак ввело заблуждение то, что по первоначальной задумке организатора молитвенные завтраки проводились ради неформальных встреч чиновников, бизнесменов и духовенства для обсуждения насущных вопросов и завязывания новых связей, но с годами формат мероприятия в основном очистился от деловой составляющей и стал своеобразными статусными понтами, где можно сделать селфи с президентом.

Учитывая решимость «оппозиционерки» Собчак донести американскому руководству некий важный месседж о событиях в России и собственные соображения по этому поводу, накопленный заряд не достиг цели, что и стало причиной горечи и разочарования.

Эх, молодо-зелено. На фотографиях из отеля «Вашингтон Хилтон», где проходил завтрак с Трампом, фотографы выхватили в первых рядах знакомый каравай с ушами, принадлежащий терпеливой Юлии Владимировне Тимошенко, вот уже год берущей на измор американского президента, вплоть до стояния под дверями мужского туалета. Говорят, что завтракать с Трампом поехали не менее полусотни украинских депутатов и столько же российских бизнесменов, которые были готовы не то что сидеть попками, но и тарелки вылизывать после высоких участников. И вряд ли кто-то из них надеялся на то, что небожитель Трамп по окончании речи снизойдёт со своих вершин и обласкает их, сирых, своим вниманием. Дело, знаете ли, не только в личном общении, но и в попадании в список лоялистов американской администрации. В будущем может пригодится.

Ксюша же Собчак приехала в Штаты не просто отметиться и торговать физиономией, а с далеко идущей целью «формирования неправительственных связей с американской стороной, с американской администрацией», притом, что полностью раскрыть цели своего визита она отказалась. И поэтому можно понять, почему привыкшая ляпать на камеру безнаказанно и безапелляционно светская львица в сердцах поведала корреспонденту Би-би-си, что «Трамп не вечен и Америка – это страна, где один и тот же человек не может 18 лет занимать президентское кресло».

Тем не менее, американская поездка кандидата в президенты Собчак проходила достаточно бурно. По её собственным словам, Собчак имела плодотворную беседу в Джорджтаунском университете и даже встречалась «с авторами санкционного списка». Жиночка, не имеющая понятия, как работает и чем живёт обычная жилищно-эксплуатационная контора, наговорила в Америке на десять бочек арестантов, в том числе и на уголовную статью.

В одной из своих речей Собчак призвала Соединенные Штаты вмешаться и изменить конституционный строй России. Представить себе, чтобы кандидат в президенты США, пусть даже из числа аутсайдеров, приехал накануне выборов на встречу с российским президентом, да ещё потребовал вмешательства России во внутренние дела своей страны, невозможно. Подобный демарш вызвал бы не только политический скандал и автоматом сделал из кандидата политический труп и вечного изгоя. Преследование американской фемиды и обвинения в попытке изменения государственного строя США извне со всеми вытекающими были бы гарантированы.

К сожалению, в России к феномену Собчак относятся снисходительно, как к великосветской юродивой. Избиратели в худшем случае покрутят пальцем у виска, а самые решительные метнут в Ксюшу пару гнилых помидоров.

В прессе и блогосфере Собчак часто называют «техническим кандидатом». Причины её выдвижения трактуются всяко – от Хитрого Плана Путина по окончательной дискредитации ультралиберального политического крыла в России, до неуклюжей попытки либерального реванша. В пользу версий приводится множество остроумных и не очень доводов. Но истинных причин не знает никто, кроме самой Собчак и стоящих за ней кукловодов.

Дамочка из «Дома-2» далеко не так безобидна, как о ней принято думать. Да она и сама готова поддержать имидж эдакой непроходной фигуры, ворвавшейся в большую политику, чтобы оставить в ней короткий, но яркий след новогодней шутихи.

Мало кто сомневается, что Собчак, не имеющая понятия, для чего нужно государство и почему у государства имеются свои внешнеполитические интересы, и в самом деле станет президентом России. Однако, можно заметить, что пиар-менеджеры в её команде подобрались достаточно опытные. Из наиболее заметных следует упомянуть одного из основателей телекомпании НТВ Игоря Малашенко, а также довольно известного журналиста Антона Красовского. Слишком крупный калибр для просто политической клоунессы.

Следует заметить, что Собчак (или её советники) довольно успешно воспользовались одним из недостатков избирательной системы России, из которой стыдливо удалён пункт «против всех». Собчак, выступающая от партии «Гражданская платформа», в то же время позиционирует себя кандидатом «против всех», что есть явная ложь – против себя любимой она уж точно не выступает. Тем не менее, в этой её позиции есть уловка, которая должна привлечь некоторое количество протестного электората, который может проголосовать за Собчак с целью насолить нелюбимой власти или просто «прикола ради».

На этом и построен расчёт. Курочка по зёрнышку клюёт. Либерда, давно потерявшая даже самые скромные парламентские позиции, с помощью таких вот манипуляций способна зацепиться за власть.

Хиханьки и хаханьки, недовольство москвичами реформами Собянина, привели к тому, что кое-где на муниципальных выборах в Москве депутатами стали убогие хипстеры Максим Кац и Люся Штейн. Вместо того, чтобы с головой погрузиться в проблему жилищных коммуникаций и городских помоек, эти «люди с красивыми лицами» занимаются своими привычными делами – разного рода провокационными перформансами, но уже за муниципальный счёт, называя себя при этом «общественными активистами». Причем, у Штейн Мосгордума – только первая ступень в дальнейшем пути наверх, а так-то барышня с кинематографическим образованием заявляет, что никаких политических амбиций у неё нет.

То же самое, но на государственном уровне, может произойти и с Собчак, которая была единственным кандидатом в президенты России, поехавшей заранее «формировать неправительственные связи» в США. Вернуть в избирательные бюллетени пункт «против всех» стоит хотя бы ради того, чтобы никакие собчак не могли использовать его в качестве манипуляций.