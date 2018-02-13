13.02.2018, Киев, Семен Дорошенко
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Доходы политиков, Киев, Местная власть, Общество, Политика, Украина

Жадный Кличко начислил себе 4 ставки за фактически отработанные 17 дней


Зарплата мэра Киева, председателя Киевской городской государственной администрации Виталия Кличко за январь составила 39 072, 51 гривен, а его заместителей от 21 тыс. до 130 тыс. гривен, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Об этом сообщили в аппарате Киевгорадминистрации.

В общей сложности мэр провел на рабочем месте 17 рабочих дней.

Его оклад составил 8 978, 57 гривен, надбавка за ранг государственного служащего — 421,43 гривен, надбавка за выслугу лет составила 3 771 гривен, надбавка за интенсивность труда — 4 342, 86.

Также Кличко получил 3 267,9 гривен за основной ежегодный отпуск, 5 519,7 гривен как компенсацию за отпуск госслужащего и 12 695,31 гривен как компенсацию за неиспользованный отпуск.

Премию Кличко не получал.

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