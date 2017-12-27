 Гуманитарная программа по воссоединению народа Донбасса
27.12.2017, Киев, Ольга Козаченко
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Выборы, Донбасс, Политика, Украина

Жебривский пришел в ужас от мысли, что в Раде будут заседать депутаты от ЛДНР


Если на территории республик Донбасса провести выборы в украинский парламент, то депутами ВР станут неугодные киевскому режиму политики.

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Об этом в эфире телеканала «112» заявил назначенный Киевом глава так называемой Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

«На этих территориях, фактически идеологически и пропагандистски контролируемых Россией, будут выборы в Верховную Раду Украины. И фактически эта зараза просочится в украинский парламент и будет определять повестку дня жизни украинцев. Фактически Россия частично будет определять повестку дня на Украине.Такого не может быть, и вряд ли на это кто-то согласиться в Украине», — сказал чиновник.

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