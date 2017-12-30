 Гуманитарная программа по воссоединению народа Донбасса
30.12.2017, Киев, Максим Карпенко
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Вооруженные силы, Киев, Общество, Политика, Политические репрессии, Россия, Спецслужбы, Украина

Жена Луценко призналась: брать россиян в заложники для обмена на террористов — это стратегия Порошенко


Стратегия украинской власти — набрать как можно больше заложников из числа граждан Российской Федерации, чтобы потом выторговывать за них своих террористов, осужденных в РФ.

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Об этом в эфире телеканала 112 заявила представитель президента Украины в Верховной Радой, депутат Ирина Луценко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По ее словам, именно поэтому при последнем обмене пленными граждан РФ не стали отпускать на свободу, как было договорено ранее.

«У нас в тюрьмах остается много граждан Российской Федерации. Это стратегия нашей команды, стратегия президента — иметь в своих руках часть тех заложников или тех военнопленных со стороны Российской Федерации, которых можно было бы обменять, в первую очередь, на наших политических заключенных, которые находятся в России», — заявила Луценко.

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