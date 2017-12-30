|2 215 просмотров
Жена Луценко призналась: брать россиян в заложники для обмена на террористов — это стратегия Порошенко
Стратегия украинской власти — набрать как можно больше заложников из числа граждан Российской Федерации, чтобы потом выторговывать за них своих террористов, осужденных в РФ.
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Telegram, Facebook, Одноклассниках или Вконтакте
Об этом в эфире телеканала 112 заявила представитель президента Украины в Верховной Радой, депутат Ирина Луценко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
По ее словам, именно поэтому при последнем обмене пленными граждан РФ не стали отпускать на свободу, как было договорено ранее.
«У нас в тюрьмах остается много граждан Российской Федерации. Это стратегия нашей команды, стратегия президента — иметь в своих руках часть тех заложников или тех военнопленных со стороны Российской Федерации, которых можно было бы обменять, в первую очередь, на наших политических заключенных, которые находятся в России», — заявила Луценко.
Метки: заложники, Ирина Луценко, обмен, россияне, террористы
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.