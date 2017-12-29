29.12.2017, Москва, Елена Острякова

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Жириновский: конфликт в Донбассе вот-вот вспыхнет с прежней силой

Конфликт на Донбассе вспыхнет с новой силой в первом квартале 2018 года.

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Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Конфликт произойдет в ближайшее время. Корею пока никто пальцем не тронет, а вот здесь сейчас именно из-за выборов… Январь-февраль-март. Успокоится все 19 марта, когда будет принят новый президент. Под Новый год, и пошло», — сказал Жириновский.

Он перечислил признаки надвигающегося, по его мнению, военного конфликта

«Послов нету, наблюдатели уходят, завершается обмен гражданами: мы и Донбасс забираем своих. Это прямая подготовка к конфликту со стороны Киева. План «Барбаросса» со стороны Украины в отношении Донбасса уже подписан. Для чего в лагерях готовят боевиков», — сказал Жириновский.

Итогом конфликта, по его мнению, станет раздел Украины.

«Уже достигнута договоренность Москва-Киев-Вашингтон о разделе Украины. Это первично, как компромисс пока. Левый берег – России, правый берег пока остается за Киевом. То есть почти вся восточная часть Украины возвращается в Россию. В будущем и правый берег отойдет России», — сказал Жириновский.