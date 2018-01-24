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Жириновский: Молдавия – это ошибка
Россия должна ужесточить требования к бизнесменам из стран СНГ.
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Об этом сегодня в Госдуме РФ заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский, передает корреспондент «Политнавигатора».
«Надо реагировать вовремя, жестко. Мы даем возможность зарабатывать у нас бизнесменам молдавским, прибалтийским, с других наших бывших западных территорий. Они здесь зарабатывают деньги, на них приходят к власти у себя и принимают антирусские законы», — сказал Жириновский.
Он считает ошибкой советской власти создание Молдавской ССР.
«При царе это была Бессарабская губерния со столицей в Кишиневе, где сидел русский генерал-губернатор, и никто никакого шума не поднимал. Потом решили побольше союзных республик создать и выдумали Молдавию. Представители коренного народа теперь будут использовать любой повод, чтобы разорвать связи с Россией. И за это получать деньги.
Начали они потихонечку. Отдельным депутатам не стали давать визы. МИД, Госдума, правительство молчат. Все – заглотили. А потом все больше и больше. Стали русский язык запрещать», — сказал Жириновский.
Метки: Жириновский, мнение, Молдова, скандал
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