24.01.2018, Москва, Елена Острякова

1 985 просмотров

Жириновский: Молдавия – это ошибка

Россия должна ужесточить требования к бизнесменам из стран СНГ.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Telegram, Facebook, Одноклассниках или Вконтакте

Об этом сегодня в Госдуме РФ заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский, передает корреспондент «Политнавигатора».

«Надо реагировать вовремя, жестко. Мы даем возможность зарабатывать у нас бизнесменам молдавским, прибалтийским, с других наших бывших западных территорий. Они здесь зарабатывают деньги, на них приходят к власти у себя и принимают антирусские законы», — сказал Жириновский.

Он считает ошибкой советской власти создание Молдавской ССР.

«При царе это была Бессарабская губерния со столицей в Кишиневе, где сидел русский генерал-губернатор, и никто никакого шума не поднимал. Потом решили побольше союзных республик создать и выдумали Молдавию. Представители коренного народа теперь будут использовать любой повод, чтобы разорвать связи с Россией. И за это получать деньги.

Начали они потихонечку. Отдельным депутатам не стали давать визы. МИД, Госдума, правительство молчат. Все – заглотили. А потом все больше и больше. Стали русский язык запрещать», — сказал Жириновский.