11.01.2018, Москва, Елена Острякова

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Жириновский наорал на украинского политолога и выгнал его из студии

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский накинулся в эфире телеканала «Россия-1» на украинского политолога Вадима Трюхана.

Жириновский пригрозил уничтожением украинской армии в случае, если она будет использовать американское летальное оружие против Донбасса.

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«Хотя бы один снаряд в сторону Донбасса – вся воинская часть будет уничтожена. Вся армия. Котлован останется один. Голые пойдете в Киев. Вся территория Украины не шелохнется. Никто не успеет на курок нажать. Все будет гореть, и нечего там будет делать американцам», — кричал Жириновский.

Трюхан имел неосторожность назвать выступление российского политика цирком.

«Вы не понимаете, Украина получила американское оружие, это серьезно. Жертвы, если вы будете лезть туда с войной, будут огромнейшие. Вам нужно предлагать мириться. А вы пытаетесь угрожать. Фамилия ваша? Хватит угрожать!» — сказал Трюхан.

Жириновский вышел из-за своей трибунки и пошел на Трюхана, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Будем угрожать и будем расстреливать вас, подлецов и негодяев. Какая у вас армия – подонки и бандиты. Десять тысяч человек уничтожили. Пошел вон отсюда! Он мне будет указывать, что делать, подлец, недоумок, недоносок», — кричал Жириновский и стучал по трибуне Трюхана.

Украинский политолог на всякий случай отошел подальше и развернулся спиной. Тогда Жириновский накинулся на польского националиста-русофоба Якоба Корейбу: «Ты тут не улыбайся!». «Я же антифашист», — попытался ответить Корейба. «Вот видишь, Станкевич мрачный стоит, он знает, чем все закончится. Будем уничтожать всех вас», — отрезал лидер ЛДПР.

Ведущим с трудом удалось утихомирить перепалку, но Жириновский еще несколько раз брал слово в течение передачи и предрек длительный конфликт на Донбассе, который закончится развалом Украины. Под конец Трюхан не выдержал и ушел из студии.

«Будете Жириновского приглашать, я с ним вообще не хочу», — сказал обиженный Трюхан.