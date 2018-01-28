28.01.2018, Москва, Елена Острякова

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Жириновский поддержал сторонников Навального

Самым ярким событием сегодняшней акции Алексея Навального в Москве стала встреча протестующих с лидером ЛДПР Владимиром Жириновским.

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Изначально на Пушкинской площади собралось порядка 800 человек. После того, как полиция задержала самого Навального, участники акции «Забастовка избирателей» не знали, что делать.

Покричав дежурные антипутинские лозунги (из нового была только украинская «Ганьба!»), юные оппозиционеры отправились вниз по Тверской. Там-то им и встретился Владимир Вольфович.

Политик посетовал на правящий режим, который не дает ЛДПР проводить в думу больше депутатов. И рассказал молодым людям, что 30 лет так же, как и они, митинговал на Пушкинской, и его трижды задерживала милиция. Сообщив слушателям, что они свободны, Жириновский сел в машину с мигалкой и укатил.

Сторонники Навального продолжили бродить по Москве. У здания Госдумы на Охотном ряду двоих из них задержала полиция за попытку залезть на забор российского парламента.

На Новом Арбате протест ознаменовался зажжением двух файеров. Самые стойкие дошли до здания правительства России на Краснопресненской набережной.