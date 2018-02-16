16.02.2018, Москва, Елена Острякова

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Жириновский предложил взяться за историю во всемирном масштабе

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предлагает провести в России всемирный исторический конгресс, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Может, нам проявить инициативу и созвать у нас всемирный исторический конгресс. Созвать историков, чтобы дать правильную оценку всем войнам и революциям. Скоро скажут, что советской армии не было, а Берлин брали американцы. Правда в архивах, а они закрыты во всем мире. Надо решение принять на уровне ООН – открыть архивы», — сказал сегодня Жириновский в Госдуме.

Ранее «Политнавигатор», сообщал о многочисленных исторических инициативах Жириновского. Лидер ЛДПР предлагал вернуть Юлианский календарь, гимн «Боже, царя храни» и перекрасить Кремль в белый цвет. Он отрицал существование Украины ранее 1918 года, а Приднестровье предлагал присоединить то к «Крымской области», то к Черновицкой, а затем – к России.