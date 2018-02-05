05.02.2018, Москва, Елена Острякова

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Жириновский пригрозил Порошенко персональной ядерной бомбой

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский объяснил, что такое точечный ядерный удар на примере президента Украины.

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«Это маленький удар. Туда, где резиденция президента Порошенко – вот туда. Действует на 10 километров. Есть разница выпить литр водки или 30 граммов. Отдельная бомба только для Порошенко», — сказал Жириновский в эфире телеканала «Россия-1».

Он также объяснил, почему в США постоянно говорят о российской военной угрозе.

«Я-то рад, это признак слабости и трусости. Они понимают, если война произойдет, это будет для них последняя война. Поэтому они стараются чужими руками. Сейчас задача в Восточной Европе профинансировать, чтобы братья-славяне опять сцепились. Наши ни болгары, ни сербы, ни украинцы не понимают эту подлость. Там где наглость и подлость, там Америка. Пора эту страну закрывать», — заявил лидер ЛДПР.